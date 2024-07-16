Фігурант кримінального провадження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, двічі вдарив ножем 22-річного жителя Кременецького району. Злочин трапився у Тернополі. Нападника затримали працівники поліції.

З проникаючими ножовими пораненнями живота та грудної клітки до лікарні 14 липня потрапив житель села Хотовиця. Чоловіка прооперували. Загрози його життю немає. Про травмованого в чергову частину Тернопільського відділення поліції №1 повідомили лікарі екстреної медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. У ході слідства вони встановили, що у дворі будинку на проспекті Степана Бандери відпочивала компанія молодих людей. До них підійшов місцевий житель. За деякий час між новоприбулим, який мешкав у сусідньому будинку, та одним із відпочивальників виникла суперечка.

Після конфлікту тернополянин пішов додому, взяв з квартири ніж, а коли повернувся, завдав два ножових поранення співрозмовнику, з яким посварився. До потерпілого очевидці події одразу викликали швидку, а поліцейські, які прибули на місце злочину, оперативно затримали нападника.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частини 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.