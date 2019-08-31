Родини загиблих учасників АТО чи ООС, які проживають у Тернопільській громаді, але не мають статусу сім’ї загиблого, отримуватимуть щомісячну грошову допомогу.

Рішення про виплату таким сім’ям допомоги депутати прийняли на сесії міської ради. А на черговому засіданні виконавчого комітету 29 серпня прийняли «Положення про порядок надання щомісячної допомоги в розмірі 500 гривень матерям та дружинам померлих (загиблих) учасників АТО чи ООС, які не мають статусу члена сім’ї померлого (загиблого) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

– Згідно рішення міської ради сім’ї загиблих у нас щомісяця отримують матеріальну допомогу у розмірі 500 гривень, – роз’яснив Володимир Сулима, начальник управління соціальної політики. – Але у нас є сім’ї загиблих, які не мають статусу сім’ї загиблого, і не мають посвідчення, оскільки міжвідомча комісія їм не пов’язала смерть із виконанням обов’язків військової служби, тобто хлопці загинули, але статусу сім’ї загиблого їхні рідні не мають. На 36-ій сесії міської ради прийнято рішення про виплату також одноразової матеріальної допомоги кожного місяця цим сім’ям по 500 гривень, як і сім’ям загиблих, які мають відповідний статус. У зв’язку з цим на розгляд виконавчого комітету внесено Положення про порядок виплати цих коштів: які документи потрібно здати, куди люди повинні звернутися тощо.

У прийнятому Положені зазначено, що вказана грошова виплата є одним із видів допомоги, яка планується міською Програмою «Турбота» на 2019-2021 роки та надається з коштів місцевого бюджету в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік. Для того, щоб її отримати необхідно звернутися до управління соціальної політики міської ради. Із переліком документів, які необхідно подати тим, хто претендує на таку допомогу, можна ознайомитися тут.

Ольга Трач

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