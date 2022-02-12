Інспектори Держпраці проводять перевірки роботодавців щодо оформлення трудових відносин із працівникам. Масові порушення фіксують у галузях громадського харчування, торгівлі, сільського господарства, транспорту та будівництва.

У разі виявлення незадекларованої праці, роботодавців притягують до відповідальності. Штраф за одного неоформленого працівника сягає ста тисяч гривень. Передувати санкціям можуть попередження.

«Найбільше неоформлених працівників виявляємо у сферах громадського харчування, торгівлі, сільського господарства, транспорту, будівництва. У цих галузях ми постійно виявляємо багато працівників, які не мають оформлених трудових відносин. У зимовому містечку виявляли працівників, які не задекларували працю. Ми насамперед проводимо роз’яснювальну роботу, рекомендуємо роботодавцям оформити працівників. Торік роботодавці, на жаль, недослухалися. Більше половини працівників «Зимового містечка» працювали без жодних документів. Цього року ми прийшли на перевірку, то практично всі працівники були оформлені. Також ми зараз зосереджуємо увагу на вимогах трудового законодавства щодо легалізації праці, порядку оформлення працівників на роботу, основних вимогах нормативно-правових актів щодо виплати заробітної плати, надання відпусток, порядку складання графіків відпусток, а також закцентовано увагу на перевагах офіційного працевлаштування та державних соціальних гарантіях», – розповів начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в області Ігор Хаварівський.

Інспектори Держпраці в області наразі проводять превентивні заходи у суб’єктів господарювання, які мають найбільші ризики використання незадекларованої праці у регіоні. Зокрема, найбільшою увагою охоплено роботодавців, які здійснюють господарську діяльність у закладах громадського харчування та торгівлі.