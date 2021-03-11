Потужна циклонічна депресія насувається на Тернопільщину. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в області можливі хуртовини, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятимуть сильні вітри.

Попри підвищення температурних показників на Тернопільщині зберігатимуться складні погодні умови. У регіоні задощить, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

“Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується зараз із Західної Європи в напрямку до України. 12-го березня атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході – переважно дощ та мокрий сніг. Температура повітря протягом дня п’ятниці коливатиметься поблизу нуля.

Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом. А потепління передбачається в суботу-неділю”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, весна поки що не приступає до своїх прав і обов’язків. До другої декади в регіоні передбачають нестабільні погодні умови: періодично теплішатиме, однак здебільшого зберігатиметься прохолодна погода з великою кількістю опадів.