Штормове попередження: на Великдень в області передбачають складну погоду

Тепло, дощі та грози передбачають на Великдень в області. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15-18 градусів тепла. Також у регіоні пройдуть дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними у краї очікується проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Чехією.

«Погода буде хмарною з короткочасними дощами, вдень грози. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 5 – 10º тепла, вдень 10 – 15º тепла. Оголошено штормове попередження: місцями пориви південно – східного вітру 15 – 20 м/с, вдень 15 квітня грози. 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Вітер південно – східний, 7– 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 13 – 18º тепла. 17 квітня пройдуть дощі. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10º тепла, вдень 9 – 14º тепла».

За попередніми пронозами, вихідними погода потішить теплом. А далі передбачається чергова хвиля похолодання.