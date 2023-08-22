Дванадцять школярів з Тернопільщини стали призерами Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Вільнюсу – 700». Він тривав з 25 січня до 1 червня 2023 року.

Організували його за ініціативи Посольства Литовської республіки в Україні спільно з Національною спілкою художників України та Українською асоціацією працівників бібліотек. Урочисте нагородження призерів конкурсу з нашого краю відбулося 21 серпня у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

– Всього на всеукраїнському рівні участь у конкурсі взяли більше двох тисяч дітей, – розповіли у бібліотеці. – З Тернопільщини було представлено 30 робіт, 12 з яких члени журі визнали кращими, а їх авторів запросили на урочисту церемонію нагородження. Серед тернопільських конкурсантів на загальнодержавному рівні III місце зайняла Вероніка Кравець із села Затишшя на Кременеччині з роботою «Костел святої Катерини», що є неймовірним досягненням та гордістю для книгозбірні та всієї Тернопільщини.

За старанність та чудові малюнки учасників конкурсу нагородив подяками та цінними подарунками Почесний консул Литовської Республіки у місті Тернопіль та Тернопільській області Ярослав Візняк. Від імені народу Литви та від себе особисто він висловив щире захоплення дитячими роботами, які передають красу та велич старовинної столиці.

Фото зі сторінки бібліотеки у фейсбуці