Табір для малечі організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Дівчаток і хлопчиків знайомили з книгами шрифтом Брайля, а також влаштували для них настільні ігри.

Тернополянка Анастасія прийшла до бібліотеки разом із сином. Жінка каже: такі заняття допомагають підготуватися до школи.

«Для дитини важлива соціалізація. А цей табір неймовірно цікавий, багато різносторонніх занять відбувається. Дитині цікаво, вона кожного дня охоче приєднується біля табору. Кожного дня дізнається щось нове».

Як повідомили організатори, програму табору готували разом із маленькими читачами бібліотеки.

«Добіг кінця ще один неймовірний насичений день нашого табору. Сьогодні ми знайомилися з книгами шрифтом Брайля, бавились у настільні ігри, рефлексували, малюючи піском та розфарбовуючи картину по номерах . Пригодою дня стала мандрівка до Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, де на дітей очікувала цікавенна екскурсія. Ми побували у студії створення ляльок, стали учасниками майстер-класу з акторської майстерності, а ще – були запрошені на справжнісінький піратський квест, у фіналі якого кожен отримав смачні нагороди».