На Тернопільщині трапився кричущий випадок – водій маршрутного автобуса “Кременець-Тернопіль” відмовився безкоштовно перевезти дитину, яка взяла пільговий квиток.

Про це у мережі Фейсбук написала бабуся дитини Людмила Малищик, передають Тернополяни.

“Увага недоброзичливий водій з Кременця. 19 червня о 11 годині 20 хвилин на автостанціі Тернопіль був придбаний пільговий квиток дитиною з багатодітноі сім’ї. На автобус “Тернопіль-Кременець водій автобуса відмовився везти дитину по квитку, придбаному в касі, вимагаючи гроші за проїзд, який є безкоштовним. Після дзвінка мого внука, я сказала, щоб від не виходив з автобуса в Тернополі. На зупинці “Оріон” я зустріла буса і водій він сказав мені, або платити, а ні то забирайте дитину. Я сказала, що це проїзд безкоштовний. Дитина поїхала, а по прибуття в Кременець при висадці водій автобуса сказав дитині – “Щоб я тебе більше біля автобуса не бачив ні з квитком, ні з грошима. Така повага до пільговиків”, – відзначає Людмила Малищик.

Відомо, що перевізник зареєстрований на Кременеччині.