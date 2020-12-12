Друга сесія Тернопільської міської ради відбудеться 18 грудня в залі Українського Дому. Традиційно на грудневій сесії розглядають багато важливих господарських питань, від яких залежить, як громада житиме у наступному році.

Найважливіші проекти рішень, які планують розглянути депутати – це «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки» та «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік».

В орієнтовному порядку денному є багато питань, які стосуються внесення змін або прийняття різних міських програм. Так, повинні бути прийняті нові програми: розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки; «Безпечна громада» на 2021-2022 роки; забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік; збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки; розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки; розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки; «Доступне житло» на 2021-2024 роки; розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки та інших. Внести зміни і доповнення мають до програми підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки та до рішення «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади».

Доповідатимуть на сесії про реалізацію проектів громадського бюджету в 2020 році. Також депутатам запропонують затвердити Положення про помічників-консультантів депутатів та підтримати звернення Тернопільської міської ради щодо передачі у комунальну власність об’єкта незавершеного будівництва Тернопільської обласної державної бібліотеки. Ще депутати мають прийняти рішення про міжбюджетні трансферти та розглянути ряд земельних питань.