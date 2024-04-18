Бійці 55 батальйону знищують московських окупантів за допомогою бомбардувальних дронів, які закуплені мерією Тернополя. На відео, яке розмістив у соцмережах міський голова Сергій Надал, український дрон скидає боєприпас та знищує ворога.

За словами міського голови, у руках тернопільських Героїв, дрони творять справжні дива.

«Потужно працює 55 батальйон бомбардувальними дронами з Тернополя! Знищують нечисть орків! Дякуємо нашим Героям за цілодобовий захист нашої держави! Дякую усім платникам податків. Продовжуємо працювати для пришвидшення нашої ПЕРЕМОГИ!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно мерія передали для потреб наших Героїв-захисників чергову партію дронів. 22 «бойові пташки» отримали бійці частини, яка героїчно воює на передовій.

Також під час перебування на передовій міський голова Тернополя Сергій Надал передав нашим Героям-захисникам чергову партію дронів. Бійці одного з тернопільських батальйонів отримали три дрона Mavik 3T та три Mavic 3. 5 квітня мерія передала на передову нову партію з 50 комплектів FPV-дронів. «Бойові пташки» будуть допомагати нищити рашистів бійцям 14 батальйону 106 бригади.