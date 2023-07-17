Жіноче здоровʼя – один з ключових факторів добробуту. Важливо дбати про нього та регулярно проходити повний гінекологічний огляд. Саме так можна виявити хвороби на ранній стадії та вчасно розпочати лікування.

Експерти медичного центру “Омега-Київ” розповіли, що входить у повний огляд під час візиту до гінеколога у їхній клініці. Які обстеження обовʼязкові та коли їх проходити?

Діагностика жіночого здоровʼя

Повний гінекологічний огляд жінок включає цілий спектр процедур та обстежень, що показують реальний стан органів репродуктивної системи та допомагають побачити найменші патології, якщо такі є. Головна мета – детально вивчити стан здоровʼя жінки, обстежити та поставити діагноз.

Розпочинається огляд з консультації. Це очна зустріч, на якій гінеколог дізнається про всі симптоми та скарги, питає про анамнез хвороб, вислуховує побоювання та плани, зокрема, щодо планування вагітності.

Далі лікар аналізує отриману інформацію, щоб мати перед собою повну клінічну картину здоровʼя пацієнтки. Якщо це не перший візит до клініки, то вивчає відмітки у медичній картці, результати раніше зроблених аналізів, УЗД тощо.

Огляд у кріслі та УЗД

Гінеколог проводить огляд пацієнтки у кріслі мануально та з використанням дзеркала, пальпує яєчники, матку. Для більш ретельного обстеження епітелію шийки та стану матки використовують кольпоскоп. Він покаже, чи є ураження епітелію від через ерозію або дисплазію.

Під час планового огляду в гінеколога необхідно також пройти УЗД органів малого таза, щоб оцінити стан та розмір матки та яєчників. Залежно від скарг та симптомів, гінеколог може направити пацієнтку на додаткове обстеження та аналізи, зокрема, аналіз крові, мазок на цитологію та інші.

Коли потрібно проходити гінекологічний чек-ап

Якщо жінка має один або кілька перелічених за посиланням https://omegamc.ua/ua/ginekologiya.html симптомів, потрібно звернутися на огляд до лікаря якнайшвидше та провести діагностику. Йдеться про болючі та тривожні симптоми, такі як біль внизу живота, рясна кровотеча, нетипові виділення, виражені прояви ПМС, свербіж, висипання в інтимній зоні тощо.

Плановий гінекологічний огляд дівчини рекомендовано проходити щорічно. Навіть коли жінка не має скарг, виражених симптомів хвороб, не планує вагітність. Профілактичний візит з повною діагностикою репродуктивної системи та статевих органів – єдиний шанс виявити недугу на ранній стадії. Звичайно, комплекс діагностичних процедур може відрізнятися від віку жінки, анамнезу та наявності чи відсутності скарг. Цілком різні обстеження призначаються жінкам, які планують вагітність, й тим, хто вже перебуває у клімактеричному періоді, коли особлива увага приділяється гормональному балансу. Зокрема, цьому віці обовʼязковою є консультація гінеколога-ендокринолога та контроль за рівнем гормонів.