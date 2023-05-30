У соціальних мережах поширюють відео, як у машині з тернопільськими номерами троє жінок на кордоні з Польщею у пункті пропуску Рава-Руська на всю гучність слухають російський шансон.

Коли ж чоловік з іншої автівки прийшов до жінок і зробив зауваження, то водійка відповіла, що: “А що вам, я що хочу те слухаю”. На що чоловік відзначив: “Добре, будете зіркою Ютубу ще трошки”. Далі чоловік зачинив двері авто незнайомки і попрямував до свого авто.

Про цей випадок повідомило видання Тернополяни, опублікувавши відео: