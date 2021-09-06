Працівники Чортківського районного відділу поліції задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Аби уникнути адміністративної відповідальності житель району, пропонував 3000 гривень поліцейському

Під час патрулювання місцевості, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення ПДР. За кермом іномарки перебував 27-річний чоловік. У ході спілкування з водієм правоохоронці відчули різкий запах алкоголю, однак пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився. Натомість, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, а також поліцейські винесли постанови за статтями 121 та 130 КУпАП України.

Правопорушнику загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.