Передчасно пішов з життя багаторічний головний лікар Хоростківської лікарні, депутат та член виконавчого комітету Хоростківської міської ради кількох скликань Михайло Романович Довганюк.
Про втрату повідомили на сторінці Хоростківської міської ради.
“Він був світлою , доброю, талановитою людиною, мудрим керівником та фахівцем своєї справи. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про нього та будемо пам’ятати завжди.
Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.
Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там , де спочивають праведні”, – ідеться у повідомленні.