Передчасно пішов з життя багаторічний головний лікар Хоростківської лікарні, депутат та член виконавчого комітету Хоростківської міської ради кількох скликань Михайло Романович Довганюк.

Про втрату повідомили на сторінці Хоростківської міської ради.

“Він був світлою , доброю, талановитою людиною, мудрим керівником та фахівцем своєї справи. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про нього та будемо пам’ятати завжди.

Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там , де спочивають праведні”, – ідеться у повідомленні.