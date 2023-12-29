Потрібні кошти на лікування Даринки Тіцкої з Тернопільщини.

У дівчинки виявили важке онкологічне захворювання – гострий лімфобласний лейкоз. Вартість лікування дуже велика, тож батьки не в змозі самотужки оплатити необхідну суму. До того ж, поки дівчинка бореться із хворобою, її батько бореться з окупантами на найгарячішому Авдіївському напрямку.

Окрім того, необхідні донори крові першої групи з позитивним резус-фактором.

Про це повідомляє волонтерська організація “Сильний Хоростків“.

“Терміновий збір!!!

Врятуймо життя Даринки!!!

Просимо усіх не байдужих людей приєднатися до збору коштів на лікування маленької дівчинки. В Даринки діагностували онкологію, Гострий лімфобласний лейкоз.

Батько дівчинки боєць 110 ОМБР Тіцкий М.І. воює на Авдіївському напрямку вже другий рік, захищає нашу Батьківщину і нас від ворога.

Не залишаймося байдужими до чужого горя,допоможемо врятувати маленьке життя.

Вартість лікування дуже велика, навіть одна гривня має велике значення. І, можливо, від Вашої чуйності залежить життя Даринки.

Мама Тіцка Ольга Анатоліївна

Тато Тіцкий Михайло Іванович

Карта для допомоги

4731 2196 4871 2978 (тато Тіцкий Михайло Іванович)

4441 1111 4031 4547 Монобанк Тіцка Ольга (мама)

А також банка моно для зручності переказу.

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5opXEGLEoY

Номер картки банки

5375 4112 1136 8431 Тіцка Ольга (мама)

Також потрібні донори група крові 1+”.