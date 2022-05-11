Ще одна єпархія на Тернопільщині перейшла з московського патріархату до ПЦУ

Парафіяни храму Святого Миколая села Обич Кременецького району ухвалила рішення про вихід з підпорядкування московському патріархату та приєднання до Православної Церкви України.

10 травня 2022 року представники релігійної громади прибули до Тернополя й подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор це прохання задовольнив, повідомляють у ПЦУ.

Таким чином єпархія стала більша ще на одну парафію. Вона належатиме до Шумського благочиння.