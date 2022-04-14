Ще дві парафії на Тернопільщині перейшли з московського патріархату до Української церкви. ФОТО

Парафії Покрови Божої Матері с. Боложівка та святого великомученика Димитрія Солунського с. Жолобки на Шумщині перейшли у лоно Православної Церкви України.

У вівторок, 12 квітня, представники релігійних громад прибули у єпархіальне управління й подали прохання про прийняття парафій до складу Тернопільської єпархії.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання громад і видав відповідні укази.

Владика Нестор вручив представникам парафій Покрови Божої Матері с. Боложівка та святого великомученика Димитрія Солунського с. Жолобки указ про прийняття до складу єпархії і закликав на них Господнє благословення.