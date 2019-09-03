У 90-річної тернополянки шахрайка видурила понад 13 тисяч гривень. Таким чином зловмисниця провела в помешканні старенької «грошову реформу».

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 90-річна пенсіонерка й повідомила про те, що якась невідома жінка зранку прийшла до її помешкання, розповіла, що в Україні «гривні не ходять», а лише «нові євро» і запропонувала старенькій здійснити вигідний обмін. На нові купюри бабуся обміняла «старі» 400 євро, 20 фунтів та 600 гривень.

Коли додому повернулися онуки, з якими мешкає пенсіонерка, бабуся поділилася з ними новиною про грошову реформу. Тоді бідолашна довідалася, що отримала від шахрайки 20 сувенірних купюр по 50 євро.