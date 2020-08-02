Тринадцять пацієнтів перебуває у міській дитячій лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Серед них – восьмеро дітей.

Про це повідомив головний лікар закладу Андрій Артимович. Двоє пацієнтів – з підозрою на COVID-19.

Минулої доби в області коронавірус виявили у вісьмох дітей. Малеча переносить хворобу переважно легше, ніж старші люди, – кажуть лікарі. Все ж небезпека для здоров’я існує. За інформацією управління охорони здоров’я, першого серпня в області виявили 146 людей з підозрою на коронавірус, з них – 9 дітей та 10 медиків. Госпіталізовано дев’ятеро осіб, зокрема двох дітей. Всього з початку епідемії в області підтверджено захворювання на COVID-19 у 262 дітей”.

Лікарі наголошують: небезпека коронавірусу у тому, що симптоми можуть проявитися через кілька днів після зараження, а у деяких людей хвороба протікає безсимптомно. COVID-19 може викликати тяжку форму запалення легень, особливо у людей старшого віку та з хронічними захворюваннями чи слабким імунітетом. За статистикою, кожен п’ятий хворий має ускладнення при захворюванні на коронавірус.

Софія Романська

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