У той час, коли на Тернопільщині щодня фіксують по 40-50 хворих на коронавірус, мешканці села Лазарівка Монастириського району збираються проводити весілля на кілька десятків осіб.

Наречені нещодавно приїхали з-за кордону. Як розповіли у Лазарівці, забава має відбутися 10 серпня у фешенебельному ресторані в сусідній області, пишуть Тернополяни.

Запрошені і жителі Лазарівки, і сусідніх з Тернопільщиною областей. За попередніми даними, має бути 100-120 осіб.

Нагадаємо, днями у Лазарівці коронавірус діагностували у більш як 30 осіб. COVID-19 підтвердили у секретаря сільського ради, сільського голови у місцевого фельдшера та інших жителів.

Водночас село не закрите на карантин. Там немає блокпостів. Місцеві вільно пересуваються на ринок у місто Монастириська та по справах в Івано-Франківськ чи Тернопіль.

То ж цікаво, чи у нас поліція та влада звертають увагу тільки на тих, хто ходить без маски на вулиці, чи все ж відреагують на спалах коронавірусу у селі Лазарівка Монастириського району, вихідці з якого збираються святкувати велелюдне весілля.

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