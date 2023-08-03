Сьогодні на Тернопільщині прощаються із загиблим Воїном Олегом Чипчуром. ФОТО

Сьогодні, 3 серпня, на Тернопільщині прощатимуться із загиблим захисником Олегом Чипчуром.

Чоловік проживав у селі Конюхи Козівської громади. Загинув 27 липня поблизу села Вербове Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку ворога. Воїну назавжди 38 років…

Вчора мешканці громади навколішки, зі слізьми на очах, зустріли Захисника і Героя, який віддав за свободу та незалежність України найцінніше – власне життя.

“Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олега з приводу непоправної втрати.

Низький уклін за мужність та відвагу нашому захиснику!

Вічний спокій душі та слава Герою!”, – зазначив у зверненні голова громади Сергій Добалюк.

Чин похорону Героя розпочнеться о 14-й годині.



