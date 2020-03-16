Кримінальним провадженням закінчився конфлікт на зупинці громадського транспорту по вулиці Бережанській в обласному центрі між водієм маршрутного таксі та пасажиром. Останній ударив кермувальника пляшкою по голові.

Зі слів інших пасажирів, між чоловіками спочатку виникла словесна перепалка. Коли ж водій зупинив автобус, невдоволений тернополянин вимагав, аби той вийшов з-за керма. Вже на вулиці накинувся з порожньою скляною пляшкою та наніс удар по голові.

Потерпілий з місця події бригадою швидкої допомоги був доставлений до травмпункту, де в нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій чола. Нападника затримали інші пасажири та передали поліцейським.

Наразі тривають слідчі дії. 59-річного зловмисника опитали. Як повідомляють у поліції, вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 296 ККУ та обрання запобіжного заходу.