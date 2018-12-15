Російськомовні злодії поцупили у пенсіонерки 50 тисяч гривень

15/12/2018 Розмір тексту:

Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують двох зловмисників, які обікрали квартиру пенсіонерки. Чоловіки під шахрайським приводом зайшли до чужого помешкання і винесли звідти значну суму грошей та золоті прикраси.

Подія трапилася на масиві Східний, де мешкає 70-річна потерпіла. На вулиці в обідню пору до неї підійшов невідомий чоловік, який розмовляв російською. Розповів, що перевозить товар з Білорусії і йому потрібно винайняти квартиру, аби залишити там крам, допоки буде у рейсі. Пенсіонерка запропонувала зберігати товар в неї вдома, а незнайомець пообіцяв добре заплатити.

Тернополянка запросила чоловіка до себе в квартиру. Вже в помешканні зловмисник зателефонував нібито до знайомого, аби той приніс йому гроші. Спільник прийшов з великою пачкою купюр. Зловмисники попросили жінку, аби та заховала їхні гроші, мовляв не хочуть готівку носити з собою. Тернополянка не відмовила. Запропонувала зберігати їх у сховку разом зі своїми заощадженнями.

Відтак допоки один зловмисник продовжував розмовляти з жінкою, інший непомітно пробрався до сусідньої кімнати і викрав гроші потерпілої. Після цього чоловіки пішли з чужого помешкання, сказавши, що невдовзі принесуть товар.

Потерпіла, виявивши крадіжку, звернулася за допомогою до працівників поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Зі слів потерпілої правоохоронці склали фоторобот одного зі зловмисників. Підозрюваному на вигляд 25-30 років, смуглявий, зростом 175 см, міцної статури. Був одягнений у коротку темну куртку та черевики. З собою мав чорну чоловічу сумку.