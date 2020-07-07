11 липня тернополян запрошують на гру-моделювання “Ternopil 2070 – місто майбутнього”. Це нова дата проведення гри, яка попередньо була запланована на 27 червня.

Її завдання – показати молодим людям, що вони можуть вплинути на невідворотні процеси, домовляючись і приймаючи рішення. Учасники гри в результаті повинні зрозуміти свої права, обов’язки органів місцевого самоврядування і як вони можуть впливати на ту чи іншу ситуацію в місті.

– Через рольову гру кожен зможе (умовно) долучитися до управління містом та спрогнозувати майбутнє, – розповідає співорганізатор заходу Рустам Ергешов. – Форма цікава запропонованими легендами: коли місто розвивається дослухаючись до громади та вправно відповідає на виклики сучасності, та інша – коли містом може управляти штучний інтелект чи люди, в яких меркантильні помисли та немає розуміння розвитку міста. За цими двома легендами ми створимо дві команди – світлу і темну, кожна з них спробує змоделювати майбутнє за оптимістичним і песимістичним сценарієм.

Песимістична легенда про майбутнє виглядає так:

“2070 рік. Замість міського голови Тернополем керує штучний інтелект. Став висушили, тепер замість нього багатоповерхівки. У місті лише один невеликий парк. Над Тернополем – постійний смог. Лише 10% міста складає молодь. Із розваг тільки підпільний нічний клуб і один легальний game-центр, в який записуватись треба за місяць…”

Цікаво, як цьому запобігти? Тоді чекаємо усіх, кому від 18 до 35, у суботу, 11 липня, об 11.00 на Літній естраді у Парку ім. Т. Шевченка у Тернополі. Гра триватиме близько п’ятьох годин. Організатори забезпечують перекусом і кавою.

Зареєструватися можна за посиланням https://bit.ly/Ternopil2070 або у Телеграмі https://t.me/Ternopil2070_bot.

Для детальнішої інформації, запису відео або аудіо надаємо телефони організаторів:

Василь Томчишин – 097 901 13 08

Рустам Ергешов – 098 992 83 30