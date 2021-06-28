Разом із посиленням спеки зростає кількість людей, котрі загинули на воді. Черговий такий випадок стався вчора – у тернопільському ставі потонув юнак.

Як ми повідомляли, близько 23 години у тернопільському ставі на дальньому пляжі під час купання втопився дев’ятнадцятирічний житель Волині. Він пішов купатися та не повернувся.

Для проведення пошукових заходів було залучено 11 рятувальників. Їх зусиллями сьогодні о 12:00 тіло виявлено та піднято на поверхню.

Загалом, з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 11 людей, з них 2 неповнолітніх.

Рятувальники вкотре звертаються до жителів області з проханням дотримуватись правил безпеки на водоймах. Це необхідна умова, від якої залежить збереження людського життя і здоров’я!