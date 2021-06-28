28 червня відновлено пошукові роботи на плесі тернопільського ставу, де, ймовірно, 27 червня втопився дев’ятнадцятирічний житель Волині.

Зі слів очевидців, в районі дальнього пляжу юнак пішов купатися та не повернувся.

Про подію негайно сповістили рятувальників. Після отримання повідомлення представники ДСНС одразу ж прибули на виклик та організували пошукові роботи із залучення особового складу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління та спеціальної техніки. 28 червня до пошуків долучились водолази, які прочісують дно водойми в районі ймовірного місця утоплення людини.

Пошукові роботи тривають. Всього на місці події працюють 11 рятувальників та 5 одиниць техніки, в тому числі 2 плавзасоби, повідомляють в Управлінні ДСНС.