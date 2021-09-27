Лиходію вдалося непоміченим зайти до навчального закладу та винести з незачиненого класу особисті речі дітей. Співробітники карного розшуку оперативно встановили особу крадія та вилучили у нього речові докази.

Упродовж одного дня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло три схожих повідомлення про крадіжки майна у дітей. Як виявилося, потерпілі навчаються в одному класі. У них з навчального кабінету викрали речі: куртки, навушники та гаманець.

Вийти на слід зловмисника правоохоронцям допомогла камера відеоспостереження, встановлена у школі. Причетним до протиправного виявився неодноразово раніше судимий за майнові злочини 26-річний житель Тернополя.

За усіма фактами розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина поліцейські кваліфікують за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Оперативники продовжують перевіряти причетність фігуранта до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.