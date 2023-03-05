Відійшов у вічність депутат Чортківської районної ради Андрій Анатолійович Чорба.

Про це повідомили на сторінці органу місцевого самоврядування.

“На жаль, його життя, обірвалося раптово, не залишивши жодних шансів. Завжди активний та небайдужий, життєрадісний та відповідальний. Прикро, боляче, адже попереду мало бути ще так багато добрих справ. Раптова смерть перекреслила усе.

Від імені всього депутатського корпусу та виконавчого апарату Чортківської районної ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Велике горе для родини, для усіх хто знав, товаришував, працював разом з ним.

Поділяємо Ваш біль. Вічна і світла пам’ять про Андрія Анатолійовича назавжди залишиться у наших серцях”.

Похоронили Андрія Чорбу вчора у Тернополі.