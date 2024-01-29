Рівень доступності деяких медичних та освітніх закладів Тернополя для маломобільних груп населення оцінила радниця – уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

Під час робочого візиту вона побувала в імерсивному мультифункціональному хабі, який нещодавно відкрили на базі Західноукраїнського національного університету, Підгороднянській початковій школі з дошкільним відділенням, Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини та Центрі досконалості, який діє на базі обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

– Ми були у сучасній лікарні, де цивільні і військові проходять реабілітацію, – поділилася враженнями Тетяна Ломакіна. – Ми побачили дійсно європейські, потужні підходи, які дають гарні результати для відновлення людей. Подивилися як облаштовані декілька просторів. Думаю, що краще їх оцінять люди, які користуються колісними кріслами або мають порушення зору чи слуху, тому що вони мають користувацький досвід. Сьогодні тільки 10-15% будівель і споруд або вуличних просторів в Україні є такими, що пристосовані для користування людьми, які належать до маломобільних груп. Але ми внесли зміни до ДБН і тепер все що буде нового, буде з дотриманням вимог доступності і безбар’єрності. Питання в тому, щоб міста і села приймали програми за якими вони будуть переробляти простори, які створювались багато років тому, щоб вони були доступні всім людям.

Тетяна Ломакіна зауважила, що жителі громади можуть створити команду та самостійно провести аудит доступності, тобто оцінити всі публічні простори на предмет їх безбар’єрності. Також вона відзначила, що Тернопіль є одним із міст де вже працюють над концепцію безбар’єрного простору, а це крок до того, щоб простори і послуги почали змінюватися.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці