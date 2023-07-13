Прийшов до колишньої дружини і підірвав гранату: сімейні війни на Тернопільщині

58-річного жителя Кременецького району затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують вчинення хуліганських дій із застосуванням вибухового пристрою та незаконне зберігання боєприпасів.

До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл ходить місцевий житель, котрий має з собою предмет, схожий на гранату. На місце події виїхали співробітники поліції.

Прибувши у населений пункт, правоохоронці виявили зловмисника поблизу одного із сільських помешкань, де він підірвав боєприпас.

Як встановили працівники поліції, фігурант, перебуваючи напідпитку, прийшов до помешкання колишньої дружини та вчинив з нею сварку. Під час цього кинув гранату на узбіччя дороги. Потерпілих внаслідок вибуху немає. За попередніми даними, це була ручна граната РГО.

Також в автомобілі зловмисника поліцейські знайшли предмет, схожий на ручну гранату РГО із запалом, та 30 набоїв. Речові докази направили на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч.1 ст. 263 та ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу. За вчинене йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі.