Помер керівник народного аматорського хору “Конар Лемківщини” будинку культури села Соборне, відмінника народної освіти України Анатолій Мацейків.

Про це повідомили на сторінці Байковецької об’єднаної громади.

“Керівництво та колектив Байковецької сільської ради, працівники відділу культури, молоді та спорту, закладів культури Байковецької громади глибоко сумують з приводу непоправної втрати – смерті керівника народного аматорського хору «Конар Лемківщини» будинку культури села Соборне, відмінника народної освіти України Анатолія Мацейківа.

Усе своє життя Анатолій Антонович присвятив музичному мистецтву. Він прищепив любов до музики сотням людей, виховав багатьох талановитих учнів.

Пам’ять про нього, як про хорошу людину, досвідченого фахівця та педагога, котрий зробив великий внесок у розвиток культури Байковецької громади і Тернопільської області назавжди залишиться з нами.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким покійного! Царство Небесне його душі!”, – ідеться у повідомленні.