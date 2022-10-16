Пройшов не одне коло пекла: важкопоранений воїн і батько двох дітей з Тернопільщини потребує допомоги

Допомоги у зборі коштів на лікування потребує уродженець Великих Бірок, військовослужбовець Василь Сентик.

23 травня ворожий осколок травмував бійця, який від початку повномасштабного вторгнення ворожих військ на територію України захищав нас у лавах ЗСУ.

Про це у соцмережах повідомила Оксанка Підборочинська-Семенів.

— Нашої допомоги потребує 46-річний батько двох дітей, наш Герой, який, не задумуючись, пішов захищати свою країну й усіх нас. Від весни Василь перебуває в лікарні. Переніс ряд операцій. Пройшов не одне коло пекла, проте він — сильний, справжній воїн, він — наш ГЕРОЙ, який не здається, бореться за своє життя, і попри стан свого здоров’я, вже задумується про повернення в ряди ЗСУ, — повідомила жінка.

Рідні Василя досі намагались самотужки знаходити ресурси на лікування, проте час минає, кошти закінчуються, а лікування ще триватиме.

— Тож просимо усіх небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування Василя Сентика і цим хоч трошки підтримати родину захисника. Давайте разом допоможемо сім’ї важко пораненого бійця! Кожна гривня для нього зараз цінна. Вдячність його серця — безмежна. Знаємо, що Господь із великою любов’ю ставиться до милосердя, тож нехай розположить наші серця до доброї справи, — написала Оксанка Підборочинська-Семенів.

Номер картки дружини

Приват Банк:

5168 7450 1804 5762

Сентик Оксана Михайлівна

4149 4993 8497 5585

UA 353052990262046400937922153

SENTYK OKSANA