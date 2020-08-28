Світ

Далекосяжні мрії

Як мовиться в народі, не кажи “гоп”, доки не перескочив. Англійською ця приказка звучить дещо інакше: “Не рахуй курчат, доки не збереш їх докупи”. Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 р. Джо Байдена. Вочевидь, підбадьорений цим рішенням 77-річний приємний співрозмовник Петра Порошенка на нещодавно оприлюднених плівках заявив, що в разі перемоги на виборах готовий балотуватися й на другий термін. Тут, мабуть, саме на часі згадати “Місце зустрічі змінити не можна” й сміливу репліку Володі Шарапова ватажку бандитської зграї (“Тогда давай за твое здоровье выпьем – ты видать себе два века намерил”). Втім, наразі далекосяжні мрії містера Байдена видаються не надто фантастичними: він випереджає чинного президента Доналда Трампа за числом прихильників і зовсім не виключено, що в січні наступного року таки складе присягу й стане господарем Овального кабінету в Білому Домі. Що ж стосується другого терміну – тут, як мовиться, можливі варіанти…

Соціальний експеримент по-німецьки

Німці, як відомо, люди практичні, акуратні й педантичні. І намагаються в усьому докопатися до самої суті. В тому числі – й у фінансових справах. Саме з такою метою в країні розпочато соціальний експеримент із впровадження універсального базового доходу. Групу відібраних учасників дослідження розділили на дві частини. Перша, що складається всього зі 120 людей, буде отримувати “на шару” 1200 євро на місяць впродовж трьох років. Зміни в якості їхнього життя будуть порівнюватися з іншою групою з 1 380 людей, які не будуть отримувати “халявних” грошей. Мета експерименту: розвіяти або підтвердити стереотипи про людей, які отримують універсальний базовий дохід. Опоненти вважають, що його одержувачі перестануть працювати, а будуть лише лежати на дивані, їсти fast food і дивитися телевізор. Прихильники ж впевнені, що безоплатна матеріальна допомога допоможе людям реалізувати свій креативний потенціал і підтримувати демократичні цінності.

Пити не можна, “споживати” – будь-ласка

У більшості штатів США цмулити алкогольні напої з пляшки просто на вулиці – заняття ризиковане. Можна нарватися на солідний штраф. Але оскільки вся історія бізнесу – це ще й змагання у винахідливості й умінні обійти усілякі заборони, в Америці відшукали спосіб, завдяки якому можна буде відкрито і безкарно споживати алкоголь. Саме “споживати”, оскільки питтям цей процес назвати буде важко. Влада штату Нью-Йорк дозволила виробляти морозиво, в складі якого будуть міцні алкогольні напої, зокрема лікер. Міцність нового морозива не повинна перевищувати 5%. Також ласощі заборонять вживати особам, молодшим 21 року. Розробники п’янких ласощів обіцяють великий вибір смаків, що поєднують міцний алкоголь і вершкове морозиво. Губернатор штату розраховує, що новий закон стимулюватиме малий бізнес і дасть можливість фермерам – виробникам крафтових напоїв та молочної продукції – задовольнити попит споживачів.

Україна

Відставка вищого рівня

Чергова відставка в середовищі українських функціонерів вищого рівня: голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький написав заяву про звільнення, яка була оперативно підписана Генпрокурором Іриною Венедиктовою. Ще недавній господар кабінету з акваріумом, в якому так заспокійливо плавали рибки (цікаво: забере його з собою, чи залишить своєму наступникові?) і в якому, як доводилося чути, успішно прослуховувалися деякі його не призначені для сторонніх вух розмови, не став чекати закінчення терміну своїх повноважень в кінці листопада. “14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя повністю присвятив САП, про що не шкодував жодного дня”, – в таких ліричних тонах сповістив він про своє рішення. Словом, людина цілковито віддавалася роботі й лише їй. Однак прискіпливі медійники підрахували, що на своєму посту Н.Холодницький виконав лише 38% даних ним обіцянок. Тепер “недостачу” буде ліквідовувати хтось інший. А заразом, мабуть, і боротися з “договорняками” у футболі, за що теж відповідав Н.Холодницький як віце-президент УАФ.

Війна всіх проти всіх

Вочевидь, відома “широта русской души” проявляється і в тому, що російські спецслужби активно проводять в Україні спецоперації, спрямовані на створення конфліктів, роз’єднання і поляризацію українського суспільства, підрив основ державності. По це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. На його думку, головна ставка при цьому робиться на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію “штучності української ідентичності та держави”. Керівник СЗР підкреслив, що політична мета Росії – дестабілізувати суспільно-політичне життя в Україні до такого рівня, щоб Кремль міг порушити питання необхідності “гуманітарної допомоги” і “перекрити Україні кисень “братерськими обіймами”. За словами В.Кондратюка, фактично йдеться про спроби розпалювання на нашій території “війни всіх проти всіх” і проведення на цьому фоні політично-диверсійної чи силової операції зі зміни керівництва держави.

Тернопілля

Реалії у святковій атмосфері

Повідомлення на інформаційних сайтах – це наші звичні реалії, на які неспроможна вплинути навіть атмосфера свят. Як загальнодержавних, так і місцевих. “Коронавірус стрімко поширюється районами Тернопільщини”. “П’яний водій влетів у кіоск”. “Будуть судити жорстокого вбивцю”. “Тернопільщина відзначає День Незалежності”. Все ж, остання подія – визначальна для нинішнього тижня. Як і годиться – належний перелік заходів (нехай і у обмеженому форматі) і вітальні слова керівних осіб краю й міста. В них – проникливі нагадування про те, що ми стали творцями власної долі. Й що незалежність – це спільні зусилля і спільна боротьба. І що ми, українці, її, на жаль, недостатньо цінуємо. І що треба менше скиглити, а більше працювати і – впливати на владу. Вельми цікаво…

Ігор Дуда