Сумна звістка для всіх шанувальників спорту №1: легендарний бразильський футболіст Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, програв свій останній поєдинок – рак виявився сильнішим за всі старання лікарів і волю до життя “короля футболу”. Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією футбольної комісії ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК. Секрет майстерності Пеле полягав у його феноменальних фізичних даних (спеціальне дослідження виявило, що у нього дуже широкий кут зору, що давало змогу швидко оцінювати ситуацію на полі і приймати оптимальне рішення). А ще він володів чудовим дриблінгом і винятковою інтуїцією. А ще… ігровий достоїнств Пеле не перелічити, але для нас, українців, ще більш суттєвим є його відкритий лист до В.Путіна, в якому він, вже смертельно хворий, закликав припинити “зле і невиправдане” вторгнення на територію України і висловив солідарність з нашим народом. Obrigado, rei do futebol. Спасибі, королю футболу…

Дохід ФІФА від проведення чемпіонату світу в Катарі склав $10,5 млрд, що на $1 млрд більше за той, що був отриманий від турніру 2018 року. Про це заявив голова ФІФА Джанні Інфантіно.”Хотів би підкреслити, що рада ФІФА була одностайна, високо оцінюючи чемпіонат світу в Катарі. Дякую всім, хто брав у ньому участь, хто зробив свій внесок у те, щоб зробити цей чемпіонат світу найкращим в історії”, – зазначив він Крім того, Інфантіно розповів, що найбільше фанів приїхало на турнір з Саудівської Аравії, Індії, США, Мексики та Південної Кореї.

Тренер “Аль-Айна” Сергій Ребров, який може очолити збірну України, розповів про те, що намагається покращити свою українську мову за допомогою викладача. “Перехід на українську мову? Дружина знала її, їй не так важко було перейти на неї. А ось я перейшов, але для того, щоб давати інтерв’ю, мовної практики мені ще недостатньо. Вдома розмовляю українською. В ОАЕ я знайшов викладачку, і вона мені сказала, що їй гроші не потрібні, а треба, щоб я переказав їх на допомогу ЗСУ. Тут є достатньо українців, які допомагають армії”, — сказав Ребров.

Президент “Динамо” Київ Ігор Суркіс розповів про те, хто може очолити команду після відходу Мірчі Луческу: “Я точно знаю, що на сьогодні запросити до “Динамо” тренера рівня Луческу мені не вдасться. Решта – це буде експерименти. З “динамівськими серцями” ми закінчили. Реброва та Шевченка ми не відносимо до “динамівських сердець”. Це професійні європейські тренери, які потрібні не лише у “Динамо”. А тих, хто був потрібен тільки в “Динамо”, як кажуть, викинули на звалище історії, бо більше їх нікуди не запрошували. Визнаю, це була моя помилка. Вірив у те, що вони щось можуть зробити з командою. Як бачите, помилявся. Більше такого не повториться”.

Відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив ймовірність свого повернення до роботи найближчим часом: “Просто піти попрацювати – це мені не потрібне. Якби був якийсь амбітний проєкт, то можна. Адже я люблю, коли є стимул, коли перед командою ставляться серйозні завдання. В Україні зараз точно нічого серйозного не буде – інші турботи у всіх. Футбол десь на п’ятому плані. Головне зараз – вистояти, виграти війну”. Мирон Богданович також згадав історію більш як 5-річної давнини, коли “Дніпро” волею особи з чималими можливостями і з помітними ознаками самодура почав розвалюватися: “Після фіналу Ліги Європи-2015 був банкет, і Коломойський тоді сказав мені: “Я взагалі не просив вас виходити у фінал”. Я тоді не зрозумів, до чого він це каже. Усе стало зрозуміло пізніше – нам взагалі перестали платити навіть зарплату. Я вже не кажу про те, скільки клуб залишився винен мені й багатьом іншим. Але, як сказав колись Коломойський, “борги віддають лише слабаки”…