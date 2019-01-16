Про перехід до Православної церкви України на Тернопільщині заявило п’ять громад Московського патріархату
Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор підписав указ щодо переходу громади із села Онишківці Шумського району, яка раніше підпорядковувалася Московському патріархату, до Православної церкви України. А загалом від початку 2019-го року зафіксовано п’ять таких звернень, – повідомляє управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської ОДА.
Учора громада села Гніздичне Збаразького району перейшла з колишньої УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України. Відповідне рішення було ухвалено на зборах у неділю, 13 січня, більшістю голосів.
Як повідомили у Тернопільській єпархії ПЦУ, 26 грудня до Православної Церкви України приєдналася громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району. 11 січня 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив клопотання про перехід до Української Церкви громади храму Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району.
За словами начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської ОДА Ігоря Кульчицького, до Православної церкви України приєдналося 397 громад УПЦ КП, 161 громада УАПЦ, а також зареєстровано п’ять звернень від громад, які раніше підпорядковувалися Московському патріархату. Рішення щодо приєднання до ПЦУ приймають члени релігійної громади шляхом голосування.
Софія Романська
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