Про перехід до Православної церкви України на Тернопільщині заявило п’ять громад Московського патріархату

16/01/2019 Розмір тексту:

Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор підписав указ щодо переходу громади із села Онишківці Шумського району, яка раніше підпорядковувалася Московському патріархату, до Православної церкви України. А загалом від початку 2019-го року зафіксовано п’ять таких звернень, – повідомляє управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської ОДА.

Учора громада села Гніздичне Збаразького району перейшла з колишньої УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України. Відповідне рішення було ухвалено на зборах у неділю, 13 січня, більшістю голосів.

Як повідомили у Тернопільській єпархії ПЦУ, 26 грудня до Православної Церкви України приєдналася громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району. 11 січня 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив клопотання про перехід до Української Церкви громади храму Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району.

За словами начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської ОДА Ігоря Кульчицького, до Православної церкви України приєдналося 397 громад УПЦ КП, 161 громада УАПЦ, а також зареєстровано п’ять звернень від громад, які раніше підпорядковувалися Московському патріархату. Рішення щодо приєднання до ПЦУ приймають члени релігійної громади шляхом голосування.

Софія Романська