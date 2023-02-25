Після матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи і Ліги конференцій наше представництво у євротурнірах скоротилося наполовину. “Дніпро-1” у ЛК у словацькому Кошице не зміг впоратися з кіпрським АЕК – 0:0, що після виїзних 0:1 було рівнозначне поразці. Можливо, далася взнаки відсутність Довбика, однак оглядачі головною причиною схильні вважати тактичні прорахунки коуча Олександра Кучера. За всієї поваги до кіпрського клубного футболу й з урахуванням нинішніх проблем українського, так безпомічно, “всуху” поступатися далеко не топовому супернику нашому клубу якось не личить. Натомість “Шахтар” після матчу-відповіді з “Ренном” ЛЄ може пригадати оповідки про роль випадку в футболі та про значення голкіпера для команди. На передостанній хвилині екстра-тайму за рахунку 2:0 на користь французів (що їх цілком влаштовувало) їхній оборонець перервав передачу в штрафний майданчик так невдало, що спрямував м’яч за дуже приємною для наших очей траєкторією у власні ворота. А у серії 11-метрових продемонстрував відмінні реакцію та інтуїцію голкіпер Трубін, який парирував три удари. У 1/8 Ліги Європи жереб обрав “Шахтарю” в суперники нідерландський “Фейєнорд”, який лідирує в національній першості.Що тут сказати? Могли попастися “Ференцварош” чи бельгійський “Сен-Жилуаз” (про який, зізнаюся, вперше чую), але могли “нарватися” і на “Арсенал”. Матчі відбудуться 9 і 16 березня.

24 лютого, на річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, арку лондонського стадіону “Вемблі” підсвітили кольорами національного прапора України. Того ж дня над тренувальною базою лондонського “Арсенала” з’явився прапор України. У такий спосіб лондонський клуб вирішив виявити солідарність з усім українським народом. Фото прапора опублікував у своєму інстаграмі український легіонер “канонірів” Олександр Зінченко. Крім цього, на черговий тур чемпіонату АПЛ команди вийшли з нарукавними синьо-жовтими пов’язками. Великобританія є нині одним із найближчих союзників України у війні, допомагаючи фінансами, технікою, зброєю та всім необхідним.

Система VAR вважається майже певною гарантією від суддівських помилок, що впливають на результат. В тому числі й в Англії. Однак з нею там нещодавно стався прикрий випадок, після якого відомий у минулому арбітр, а нині голова суддівського комітету АПЛ Ховард Вебб був змушений просити вибачення у “Арсеналу”, який втратив очки в матчі з “Брентфордом” (1:1). Суперник забив гол з офсайду, а арбітри VAR все одно зафіксували взяття воріт. Повідомляється, що Вебб вибачився за “суттєву помилку”, а також скликав екстрену зустріч суддівського комітету. Один з арбітрів VAR, який працював на матчі “Арсеналу”, відсторонений від обслуговування матчів.

Матч 1/4 жіночого Кубку Португалії між “Бенфікою” і “Спортингом” запам’ятався історичною подією. У цій грі вперше в історії арбітр показав… білу картку. В кінці першого тайму комусь на лаві запасних стало погано. Медичний персонал обох команд відразу кинувся на допомогу. Коли все щасливо закінчилося, суддя оцінив цей вчинок медиків і на знак вдячності продемонстрував білу картку. Вболівальники на стадіоні підтримали таке рішення арбітра бурхливими оплесками. Біла картка – нова ініціатива від Португалії. На відміну від жовтої та червоної, вона призначена для заохочення клубів за чесну гру. Нова ідея має на меті підвищення етичних цінностей у футболі.

Екс-тренер “Динамо” Олексій Михайличенко пригадав, як у 2020 році був звільнений з київської команди листом на електронну пошту від юриста клубу. “Те, що сталося, те сталося. Це не образа, але… Я стільки років пропрацював у “Динамо”, а звільняти мене листом на електронну пошту… Від якогось юриста “Динамо” Київ. Це не дуже порядно. Я навіть цього листа не відкрив, а зателефонував Ігорю Суркісу. Він мені каже: “Не треба вже готувати команду, ти звільнений”. Я відповів: “Дякую”. На мою думку, президент клубу не повинен так робити”, — сказав Михайличенко. Зараз Михайличенко працює на посаді віце-президента УАФ.