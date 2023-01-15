Здається, ціни на топових футболістів зовсім “пустилися берега”. Дослідницька група CIES Football Observatory представила рейтинг дорожнечі провідних гравців світу. Пальма першості дісталася півзахиснику збірної Англії та дортмундської “Боруссії” Джуду Беллінгему. Його вартість оцінена у розмірі 208,2 млн євро. До трійки також увійшли вінгер “Манчестер Сіті” Філіп Фоден (200,5 млн євро) та форвард “ПСЖ” Кіліан Мбаппе (190,7 млн євро).

Топ-10 рейтингу CIES:

Джуд Беллінгем (208,2 млн євро, “Боруссія” Дортмунд) Філіп Фоден (200,5 млн євро, “Манчестер Сіті”) Кіліан Мбаппе (191,7 млн євро, «ПСЖ») Вінісіус Жуніор (190,5 млн євро, «Реал» Мадрид) Ерлінг Холанд (174,9 млн євро, «Манчестер Сіті») Педрі (170,2 млн євро, «Барселона») Гаві (147,6 млн євро, «Барселона») Джамал Мусіала (145,1 млн євро, «Баварія») Йошко Гвардіол (125,8 млн євро, «РБ Лейпциг») Федеріко Вальверде (123,5 млн євро, «Реал» Мадрид)

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не потрапили навіть до топ-100 рейтингу – усе минає в цьому світі…

Епопея з переходом у АПЛ Михайла Мудрика може слугувати підтвердженням попередньої інформації. На нього довший час претендував “Арсенал”, і, як врешті-решт виявилося, Михайло таки гратиме у Лондоні, але – не у біло-червоній формі “канонірів”, а у синіх кольорах їхніх давніх супостатів – “Челсі”. Пропозиція останніх (100 млн євро) переконала Рината Ахметова в тому, що гравця саме час відпускати із “золотої клітки”, оскільки потім може бути запізно. “Челсі” запропонував Мудрику контракт до червня 2030 року. Сьогодні Мудрик прибуде до Лондона, щоб пройти медогляд і підписати угоду. А ще напередодні відомий тренер та футбольний експерт В’ячеслав Грозний був упевнений, що жоден клуб не дасть за Михайла Мудрика 100 млн. євро:”100 мільйонів? Шансів немає. Він ще не дуже відомий футболіст, “темна конячка” для Європи”. Чи допоможе українець “синім”, які останнім часом програють всім, з ким грають, і скніють нині на незвичному для себе 10-ім місці в АПЛ? Приміром, відомий німецький форвард Тімо Вернер, який дуже яскраво виглядав у “Лейпцігу”, так і не зміг проявити себе у “Челсі”…

Французький “Марсель” офіційно повідомив про підписання півзахисника “Аталанти” Руслана Маліновського. Йдеться про оренду до кінця поточного сезону із правом викупу. За інформацією ЗМІ, викуп буде обов’язковим. За 29-річного українця “Марсель” заплатить 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. У складі французького клубу Маліновський виступатиме під тим самим номером, що і в “Аталанті” – 18-м. Головний тренер “Марселя” Ігор Тудор прокоментував трансфер українського гравця: ” Маліновський був нашою метою з минулого літа. Він якісний гравець, у нього хороша ліва нога та загалом високий рівень гри. Щодо решти питань, то ми подивимося, чи буде він нападником, чи атакуючим хавом”. Сам Руслан опублікував пост у своєму Instagram: “З честю носитиму футболку “Марселя”. Обіцяю завжди грати серцем”. У своєму дебютному матчі за новий клуб проти “Труа” українець вийшов на заміну на 67-й хвилині й, напевно, дуже хотів зіграти серцем, але не дуже вдало зіграв ногою – йому вистачило пів хвилини перебування на полі, щоб заробити жовту картку за грубуватий підкат.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких – псевдоукраїнські та рашистські діячі культури. Внесено до списку і експівзахисника збірної України з футболу Анатолія Тимощука. В указі Зеленського, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 січня 2023 року щодо Тимощука, сказано, що персональні санкції застосовані до нього терміном на 10 років. Серед іншого Тимощуку заборонено в’їзд до України; він позбавлений усіх державних нагород; йому заборонено отримувати у власність земельні ділянки; також блоковані всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно. Як відомо, 43-річний уродженець Луцька Тимощук працює у штабі рашистського футбольного клубу «Зєніт» і досі не озвучив свою позицію щодо віроломного вторгнення окупаційної армії рф в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Всеукраїнське об’єднання тренерів підбило підсумки голосування на звання найкращого наставника 2022 року в УПЛ, Першій та Другій лігах, а також аматорському футболі. Найкращим тренером УПЛ визнано Олександра Кучера, чий “Дніпро-1” пішов на перерву лідером чемпіонату. Команда випереджає “Шахтар” та “Динамо” на 5 пунктів. Найкращим наставником Першої ліги став тренер “Полісся” Юрій Калитвинцев. Житомирська команда першу частина сезону пройшла без поразок. У Другій лізі найкращим тренером став Сергій Карпенко. “Нива” (Бузова) під його керівництвом впевнено лідирує в чемпіонаті.