Президент нагородив орденом “За мужність” бійця з Тернопільщини. Посмертно…

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня Романа Леськова.

Про це йдеться на сайті Тернопільської ОВА.

Нагороду присвоїли посмертно.

Роман Леськів загинув 12 квітня біля Попасної на Луганщині. Під інтенсивними артилерійськими обстрілами він вивозив поранених.

Похований боєць в рідному селі Озерна Тернопільського району.

Джерело: Суспільне