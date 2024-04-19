Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових з Тернопільщини (посмертно).

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Василя Синявського нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

За життя військовослужбовець мешкав у Гримайлівській громаді, в селі Малі Бірки. Про це повідомляють на сторінці Гримайлівської громади.

“Ми ніколи не забудемо безсмертні подвиги наших Героїв, які вічно житимуть в нашій історії”, – зазначають у громаді.