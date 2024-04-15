Посмертні нагороди вручили батькам, дружинам та дітям полеглих воїнів з Тернопільщини.

Згідно з указом президента України Орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено 25 військовослужбовців з Тернопільщини.

Вручив нагороди рідним загиблих захисників заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

“Сьогодні ми вкотре вшановуємо незламний дух наших найсміливіших Героїв, які віддали своє життя. Дякую батькам за виховання таких відважних синів. Кожен з них – приклад героїзму та любові до України. Ми пам’ятаємо та віддаємо належну шану їхній відвазі та самопожертві”, – сказав Віктор Устенко.

Світла пам’ять і честь кожному Захиснику.