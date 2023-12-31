Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 30 грудня 2023 року під час архіпастирського візиту до Тернопільської єпархії звершив освячення храму-пантеону на честь святої праведної Анни у селі Лішня, а також очолив в ньому першу Божественну літургію.

Предстоятелю помісної Української Православної Церкви співслужили митрополит Луцький і Волинський Михаїл, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло, настоятель храму протоієрей Андрій Любунь та місцеве й запрошене духовенство.

За богослужінням молилися захисники України, родичі полеглих новітніх українських героїв, меценати та численні віряни.

Після прочитання Євангелія Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви виголосив першосвятительське слово проповіді й духовно підтримав родичів полеглих захисників України.

«Ми вважаємо українських захисників та захисниць нашими новітніми героями — незалежно від того, чи офіційно вони мають таке звання. Кожен і кожна з них і є героями — адже, стаючи на захист нашої держави, нашої свободи, нашої незалежності, вони віддають на жертовне служіння те найдорожче, чим наділив їх Господь — життя. У молитві за них ми висловлюємо нашу безмежну вдячність, прославляємо їхній подвиг. Це ніколи не буде рівноцінною відплатою за їхній жертовний подвиг, тож це наш священний обов’язок — пам’ятати про них і молитися за них.

Ми схиляємо голови перед батьками та родичами, які виховали таких достойних синів і дочок нашого українського народу, які не пошкодували свого життя, боронили і боронять нашу Богом дану українську землю. Ми віддаємо шану українським захисникам і захисницям, які щоденно «тримають небо» над нами. Ми підносимо молитви за тих, хто поліг, захищаючи мир і майбутнє, виганяючи російського окупанта з нашої Батьківщини.

Віримо, що Господь сотворить чудо і допоможе нам досягти такої бажаної та очікуваної перемоги, і чоботи загарбників більше не топтатимуть української землі, а нічний спокій не перериватимуть сирени повітряної тривоги. Бо правда на нашому боці, а Господь завжди благоволить правді», – сказав Митрополит Епіфаній.

Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули внаслідок нещодавньої російської атаки по всій Україні.

Також Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

Наприкінці Божественної літургії Блаженнійший владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрей Андрію, а також відзначив високими церковними нагородами воїнів – наших новітніх героїв, матерів та батьків полеглих захисників України, волонтерів та меценатів.

Після урочистої Божественної літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив заупокійну літію за нашими воїнами, які полягли у російсько-українській війні.

Джерело: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви