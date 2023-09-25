Шахрайський колцентр виявили на Тернопільщині. Там працювало два десятки людей, – повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

За його словами, зловмисники видурювали кошти у людей, представляючись працівниками банків та пропонуючи послуги з працевлаштування за кордоном.

Незаконний колцентр облаштували в одному із приміщень Тернополя. Двоє його працівників – жителі Запоріжжя, вони були адміністраторами шахрайського офісу. Інші працівники – молодь від 18 до 22 років.

«Продовжуємо активно вести боротьбу з шахраями. Виявляється, що і в Тернополі, де було завжди багато потерпілих від аферистів, працював серйозний шахрайський кол-центр. Слідчі та оперативники продовжують документувати злочинні дії аферистів. Цікаво, що серед 20 працівників кол-центру – молоді люди віком від 18 до 22 років, яких адміністратори підшуковували через інтернет-оголошення», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Наразі поліцейські з’ясовують, скільки людей ошукали шахраї.