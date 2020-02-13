Одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні – такі наслідки дорожньо- транспортної пригоди на Кременеччині.

Під колесами автомобіля Mercedes в селі Великі Млинівці опинилася сімейна пара.

За попередньою інформацією, аварія трапилася 12 лютого близько 19:10. За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції – провідний інспектор сектору логістики, зазначають у Головному управлінні Національної поліції. Потерпілі йшли узбіччям дороги.

В результаті наїзду чоловік, 1971 року народження, помер до приїзду бригади швидкої. Жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Кермувальника освідчили на стан алкогольного сп’яніння. Його затримали згідно статті 208 КПК. На місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Дана автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.