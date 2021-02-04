Трагедія сталася 2 лютого у Шумську.

Як повідомляє Галас, о 22.14 районна бригада швидкої виїжджала у м. Шумськ, на хлібозавод, де уже не змогла надати допомогу 24-річному пацієнтові. Хлопець повісився на робочому місці. Медики швидкої змушені були констатувати біологічну смерть, яка настала до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Таке саме нещастя сталося і у Тернополі на вул. Київській, куди о 14.03 виїжджала бригада швидкої допомоги. Медики застали тіло 27-річного чоловіка у зашморгу, на перемичці дверей. Констатовано біологічну смерть через повішання, яка настала до прибуття бригада екстреної меддопомоги, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.