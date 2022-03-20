Про це пише видання Тернополяни.

“Добрий вечір, ми зі Зборова, з нами “Авіатор” і тероборона. Слава Україні. Героям Слава”, – відзначили чоловіки.

Нагадаємо, від початку війни в Україні, а також на території Тернопільщини забронили продаж алкогольних напоїв, крім пива, яке віднедавна дозволили продавати.

На відео – соліст групи “Авіатор”, музикант, композитор – Андрій Сторож, Віктор Парацій та Тарас Продан.

Тарас Продан – у 2015 році був обраний депутатом Зборівської міської ради від ВО “Батьківщина”. Член політичної партії ВО “Батьківщина”. Приватний підприємець. Має вищу освіту.

Про третьго учасника відломо, що Парацій Віктор Зіновієвич був керівником Зборівської районної організації Політичної партії “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі” у вересні 2017 року.

У коментарях користувачі засудили дії чоловіків.

Liliya Palamar

Ото публіки…зі Зборова…..з кухні ви ідіоти ..

Nata Nata

Боже яка ганьба, АЛКОГОЛІКИ. У вас в головах дурних авіатор. Позорите весь Зборів.

Анна Гуменюк

На фронт на передову..Позорище Зборова

Галина Романишин

Не позорте зборів, гарна реклама для авіатора сторож і для міської ради парацій; позор.