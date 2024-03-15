Війна не перестає нагадувати про себе: загинув військовий з Тернопільщини Ігор Шафран

Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Знову трагічна звістка…

13 березня біля н. п. Охримівка Чугуївського району Харківської області загинув військовий із Зборівської громади Ігор Васильович Шафран, 1985 року народження. Чоловік проживав у селі Велика Плавуча.

Про важку втрату повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів.

“У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю”, – ідеться у зверненні посадовця.