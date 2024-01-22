За вихідні рятувальники ліквідували 5 пожеж та врятували 3 будівлі.

Так, 19 січня у Зборові виникла пожежа гаражного приміщення. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 25 м кв, пошкоджено облицювання стін гаража на загальній площі 60 м кв. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю.

Близько 21-ї години на вулиці Тарнавського у Тернополі виникла пожежа сміттєвого контейнера. Знищено сміття.

Перед 23-ю годиною у селі Теклівка Копичинецької територіальної громади виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі та пошкоджено облицювання стін.

20 січня по обіді горіла господарська будівля у Борщеві. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання стін на площі 40 м кв.

21 січня вночі виникла пожежа піднавісу з дровами на території парку “Сопільче” в Тернополі. Вогонь перекинувся на дерев’яну господарську споруду. Внаслідок пожежі знищено піднавіс з дровами та пошкоджено покрівлю господарської споруди на площі 10 м кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.