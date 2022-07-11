Сьогодні вкотре було заблоковано виїзд з пожежно-рятувального підрозділу, розташованого на Східному масиві Тернополя.

Сталось це «стараннями» окремих водіїв, котрі порушуючи правила дорожнього руху обрали місцем паркування майданчик перед ворітьми, котрі призначені для виїзду спецтранспорту.

Про це повідомляють на офіційній сторінці управління ДСНС у Фейсбуці.

У відомстві зазначають, що винуватці події поводились зухвало та на зауваження рятувальників не реагували.

“Нагадуємо громадянам про необхідність дотримання правил дорожнього руху та недопустимість перешкоджанню руху службового автотранспорту!”, – наголошують у ДСНС.