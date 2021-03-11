Потужна циклонічність насувається на Тернопільщину. Це суттєво ускладнить погодні умови в нашому регіоні. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, а також дошкулятиме сильний вітер.

Протягом доби погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Однак далі йому на зміну прийдуть атмосферні фронти з Європи.

“11-го березня ще можна насолоджуватися сухою погодою і навіть подекуди сонечком. Антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який до нас наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи. Jozef і Klaus порівну ділять найнижчий атмосферний тиск над Норвезьким морем. 12-го березня потужна циклонічність принесе ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Температура повітря вночі — на Заході близько нуля. Вдень у четвер передбачається від 3 морозу до 3 тепла. у західній частині потепліє до +4+7 градусів. Також рвучкий, до штормових поривів, вітер можливий на Заході”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.