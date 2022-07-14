Поруч з іншими відважними воїнами: на Алеї Героїв у Тернополі похоронили Олександра Осадка. ВІДЕО

Війна забирає найкращих. Українців, які любили життя, спішили жити. Таким був і Олександр Осадко.

Молитву за упокій захисника України виголосив священник церкви святого Йосафата у Тернополі. До неї приєдналися сім’я солдата, родина і друзі, а також небайдужі містяни, повідомляють Т1 Новини.

Олександр загинув під час мінометного обстрілу на Донеччині 9 липня. Захистив собою побратима. Друзі згадують, Олександр пішов воювати добровольцем одразу як почалося вторгнення.

В Олександра Осадка не було військового досвіду, він не служив в армії. Був економістом за освітою, розповідає його одногрупник пан Руслан. Разом навчалися у тоді ще Академії народного господарства, тепер ЗУНУ.

Олександр Осадко, як описують його друзі і знайомі, завжди був веселим і йшов на допомогу. Не відмовляв нікому. Мав чудову родину, яка своєю енергією надихала й інших. Олександр – батько двох дітей. Його дружина – Ганна Осадко, знана письменниця і художниця.

Важкі часи настали для Тернопільщини. Дні жалоби у громадах через смерть героїв, які змушені гинути на власній землі через ненаситного ворога. Місцем вічного спочинку Олександра Осадка стане Алея Героїв на Микулинецькому цвинтарі, поруч із іншими відважними воїнами. Вічна пам’ять захисникам України.